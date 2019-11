Les regrets de Benjamin André après PSG - Lille : « On ne les a pas mis en danger »

Lille s'est incliné face à un PSG qui n'a pas eu à forcer son talent ce vendredi soir (2-0). Les Nordistes n'ont pas su exploiter convenablement leurs temps forts, ni profiter des pertes de balles parisiennes et de la baisse d'intensité imprimée par les locaux en seconde période. Benjamin André, le milieu de terrain des Dogues, a constaté après la rencontre au micro de Canal+ que sa formation n'avait jamais pu générer d'opportunités pour mettre en danger les locaux. L'ancien Rennais a aussi déploré le manque d'efficacité des siens. « Ils ont eu de l’efficacité, mais nous, on ne les a pas vraiment mis en danger, a-t-il pesté. On n’a pas eu de grosses occasions. Ce sont nos pertes de balle qui nous ont fait du mal. Ils ont bien pris les espaces. (…) La saison est encore longue. On n’était pas venu là pour faire un match comme ça, on voulait mettre plus d’agressivité et aussi les faire douter. On ne l’a pas fait. »