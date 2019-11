Les propositions de l’OM pour améliorer l’utilisation de la VAR

Dans un long communiqué publié ce mercredi en réaction aux propos du patron de la direction technique de l’arbitrage (DTA), Pascal Garibian, lequel a estimé que le penalty accordé à l’OM face à Lyon, dimanche au Vélodrome, n’aurait pas dû être sifflé, le club phocéen suggère différentes mesures destinées à améliorer l’utilisation de la VAR, ou du moins en assurer une certaine transparence.

"Au-delà des outrances (les accusations lyonnaises, ndlr), l’Olympique de Marseille souhaite que cette péripétie serve les intérêts et l’image du football français en ouvrant l’arbitrage à l’ère de la véritable transparence. Sur ce point, l’Olympique de Marseille souhaite élever le débat et propose que débute en étroite collaboration avec la direction technique de l’arbitrage une démarche structurée en direction de l’IFAB (l’organe de la Fifa garant des lois du jeu, ndlr) portant sur l’utilisation du VAR et prévoyant: 1- La mise en place d’un microphone sur les arbitres permettant de diffuser en direct les échanges entre l’arbitre et les joueurs. […] 2- La possibilité de diffuser en quasi-direct ou léger différé les échanges entre l’arbitre central et les assistants VAR. 3- La faculté de diffuser des ralentis sur les écrans géants des stades de façon à montrer au public que l’image n’explique pas tout, laisse toujours l’espace à l’interprétation. […] 4- La production d’un rapport après chaque journée de championnat précisant les décisions arbitrales justement prises, les décisions manifestement erronées et les décisions qui auraient dû être prises mais qui ne l’ont pas été."

Une transparence qui selon l’OM "aurait plusieurs mérites: 1- Celui d’abord de démontrer que l’arbitre demeure un homme, à qui il arrive de se tromper (y compris en faveur de Lyon… car c’est arrivé !). Il faut banaliser les erreurs d’arbitrage plutôt que d’essayer de les nier ou de les masquer. 2- Celui aussi de faire la preuve que la vidéo ne peut tout élucider même si elle permet de limiter grandement le nombre d’erreurs d’arbitrage commises en match. 3- Celui enfin de prouver que ces erreurs impactent tous les clubs de façon égale sur le long terme: ce serait la meilleure façon de tordre le cou aux thèses complotistes qui pèsent trop souvent encore sur le football français."