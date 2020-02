Ce match entre deux mal classés s’annonçait palpitant sur le papier. Avec 11 défaites de rang en championnat, le TFC se devait de réagir et stopper l’hémorragie. Presque même constat du côté d’Amiens. Une obligation de résultat était attendue par tous les supporters picards. Une première mi-temps équilibrée

Amiens, qui voulait éviter un neuvième match de suite sans victoire, décide d’imposer son rythme dès l’entame de la rencontre. Mais malheureusement les intentions ne sont pas suivies de faits. Au contraire, ce fut les Toulousains qui se créent la première occasion. Suite à une montée de Issiaga Sylla qui centre fort devant les buts, Dossevi rate de peu se déviation et le ballon passe à coté. La première vraie occasion des coéquipiers de Monconduit intervient à la 23e minute suite à une belle frappe de Gaël Kakuta, mais qui passe de peu au-dessus des cages de Kalinic. Les toulousains qui avaient du mal à mettre le pied sur le ballon dans le premier quart d’heure, reprennent peu à peu confiance, mais l’isolement de Koulouris, bien muselé devant, rend la tâche des hommes de Denis Zanko compliquée. La première mi-temps s’achève sur le score de parité 0-0. Un résultat logique. Une triste deuxième mi-temps

Au retour des vestiaires, on s’attendait à un sursaut des deux équipes mais ce ne fut pas le cas. Une seconde période triste avec peu de situations dangereuses. L’entrée d’Otero à la 72e minute du côté d’Amiens emballe un peu la rencontre. C’est à la 80e minute que l’on assistera à la plus grosse occasion par l’intermédiaire de Guirassy, qui entre trois défenseurs se retourne et enchaîne d’une frappe qui sera dégagée des poings par Kalinic. Les toulousains se contentèrent de bien défendre et de saisir la moindre erreur pour lancer des contre-attaque sans conséquence sur le résultat.



Les deux équipes se quittent sur un score nul, qui au final n’arrange les affaires de personne. Le TFC est toujours lanterne rouge à six points de son rival du soir qui occupe la 18e place.