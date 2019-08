Les Lyonnaises domptent l’Atlético

Opposées à l’Atlético de Madrid jeudi en demi-finales de l’International Champions Cup, les Lyonnaises se sont imposées 1-0 à Cary, en Caroline du Nord.

L’unique but du match a été inscrit, de la tête, par Wendie Renard dans le temps additionnel.

Les joueuses de Jean-Luc Vasseur affronteront en finale dimanche le Courage de Caroline du Nord, une équipe de NWSL, l’équivalent féminin de la MLS, qui l’a emporté contre Manchester City (2-1).

