Les joueurs de l'OGC Nice inaugurent une nouvelle ligne de tramway

Pour les soirs de matchs et grands événements à l’@AllianzRiviera, une ligne directe sera mise en place depuis le Port jusqu’au Stade, 2h avant le début de chaque match, ainsi qu’après le match avec une rame toutes les 8 mn avant le match, et toutes les 4 mn après le match. pic.twitter.com/4prH4qINfU

— Christian Estrosi (@cestrosi) November 13, 2019

Lors de l'inauguration de l'Allianz Riviera en 2013, le maire de Nice, Christian Estrosi, avait promis aux supporters de l'OGC Nice la mise en service d'une ligne de tramway pour leur faciliter l'accès au stade. C'est désormais chose faite depuis hier. Ce mercredi, la ligne 3 du tramway niçois a été inaugurée. Elle desservira onze arrêts, du quartier de Saint-Isidore à l'aéroport de Nice, en passant par le stade des Aiglons. Pour marquer le coup, le président du club, Jean-Pierre Rivère, son coach, Patrick Vieira et quatre joueurs, Pierre Lees-Melou, Malang Sarr, Dante et le capitaine, Wylan Cyprien, étaient présents. Les joueurs de Nice se sont réjouis de cette nouvelle ligne à l'image de Dante. « Maintenant, ça nous motive encore plus pour la venue des supporters. On espère qu'ils seront encore plus nombreux pour nos prochains matchs », a-t-il rapporté. Le Brésilien et ses coéquipiers ont également profité de cet événement pour signer quelques autographes au public venu nombreux.Bien que la ligne ait été mise en service aujourd'hui, les supporters niçois devront attendre le samedi 30 novembre pour se rendre au stade via le tramway pour la première fois. Ce soir-là, les hommes de Patrick Vieira accueilleront le SCO d'Angers pour le compte de la 15ème journée de Ligue 1.