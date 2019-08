Les explications de Laurey sur l'incendie

Thierry Laurey est passé par beaucoup d'émotions cette semaine, et ce n'est pas terminé. L'entraîneur du Racing, qui retrouve cette saison le niveau européen, était jeudi soir en Bulgarie où Strasbourg a battu le Lokomotiv Plovdiv en match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue Europa (0-1). Dimanche, ce sera déjà l'heure du derby contre Metz pour la reprise de la Ligue 1 (17h00). Mais le coach alsacien s’est surtout fait une "bonne frayeur" dans la nuit de lundi à mardi en évacuant en urgence son domicile suite à un incendie dans l'immeuble.

"On a vu des flammes dans l'appartement, raconte ce vendredi Thierry Laurey, contacté par L'Equipe. On s'est donc précipité et j'ai chuté dans un escalier lors de l'évacuation. J'ai été immédiatement pris en charge par les pompiers, que je tiens à remercier, ainsi que les médecins qui m'ont soigné." Verdict: une luxation de l'épaule droite. Mais le technicien de 55 ans était déjà à l'entrainement le lendemain matin. "Quand un joueur subit ce type de blessure, ça l'empêche de jouer. Moi, cela ne m'empêche pas d'entraîner, même si je dois faire attention à ne pas faire de gestes brusques."

De cet épisode, Thierry Laurey retiendra aussi le soutien qu'il a reçu. L'entraîneur de Strasbourg cite son président Mark Keller et son staff, sans oublier les supporters, présents en Bulgarie avec une banderole en son honneur. "On a un côté amical qui passe avant le côté professionnel et une véritable belle solidarité dans ce club", insiste-t-il. Une mésaventure qui aura peut-être renforcé les liens strasbourgeois avant le fameux duel avec Metz.