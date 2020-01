Les dilemmes du PSG

Joueur le plus ancien de l’effectif parisien avec Marco Verratti, Thiago Silva, arrivé au PSG en 2012, arrive en fin de contrat en juin prochain. A 35 ans, "O Mostro", qui était rapidement devenu capitaine de cette équipe, en est toujours l’un des piliers. Dimanche soir à Lorient, en 16emes de finale de la Coupe de France (1-0), il a d’ailleurs été l’auteur d’une prestation majuscule, permettant aux hommes de Thomas Tuchel de s’extirper du piège tendu par les Merlus.

"Mais il est toujours avec nous !", s’est ensuite amusé l’entraîneur allemand, interrogé sur l’avenir de son défenseur central brésilien. Un sujet auquel il a rapidement coupé court : "Il faut voir avec le club", a-t-il ensuite lâché sur Eurosport. Le club, justement, a peut-être un dossier encore plus brûlant à gérer. Celui d’Edinson Cavani. Le "Matador", meilleur buteur de l’histoire du club parisien avec 198 réalisations, arrive lui aussi en fin de contrat.

Et il s’interroge sur son avenir immédiat. Car son temps de jeu a fondu depuis l’arrivée du très efficace Mauro Icardi, et que l’Atlético de Madrid lui mène une cour assidue. Les Colchoneros, privés de Diego Costa depuis de longues semaines, feraient ainsi le forcing auprès du PSG, pour l’instant en vain, afin de recruter l’Uruguayen dès ce mercato hivernal. Et si Leonardo lui a ouvert la porte dimanche soir, Tuchel a lui réaffirmé à plusieurs reprises sa volonté de le conserver jusqu’à la fin de saison, ce qu’il a également fait pour Layvin Kurzawa, un autre joueur en fin de contrat cet été.

Quid des jeunes ?

"On a besoin de lui. Honnêtement, je n’ai pas parlé avec Layvin ou avec quelqu’un de son départ. Ils sont deux pour un poste, c’est bien. Juan est blessé, qu’est-ce qu’on fait sans Layvin ? Il a fait quelques bons matchs pour nous, c’est un joueur important à ce poste", a affirmé son coach, qui a également avoué avoir apprécié la prestation de l’arrière gauche au Moustoir. L’ancien Monégasque serait dans le viseur de l’Inter et d’Arsenal, mais préférerait les Gunners selon France Football.

Des Londoniens qui cibleraient aussi Thomas Meunier, dont le contrat arrive à son terme dans quelques mois. Et qui n’a jamais été un titulaire indiscutable aux yeux de son entraîneur. Le défenseur belge, soucieux de conserver sa place en sélection, ne manque pas de prétendants. Arsenal donc, mais aussi Manchester United, la Juventus ou encore l’Inter selon Le Parisien. Autant de cas, comme celui d’Eric Maxim Choupo-Moting, que le PSG pourrait avoir à gérer d’ici la fin de saison. Une prolongation n’est pas forcément à exclure, alors que les champions de France vont aussi devoir s’occuper rapidement des prometteurs Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi, en fin de contrat aspirant.