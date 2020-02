Les compos du PSG - OL, Rayan Cherki alignée d’entrée face à Paris

Pour le compte de la 24e levée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais rend visite à Paris ce dimanche soir. Un grand choc et pour lequel Rudi Garcia, l’entraineur rhodanien, n’a pas hésité à prendre des risques. Parmi les décisions fortes qu’il a prises, il y a la titularisation de Rayan Cherki.



Cherki n’avait encore débuté aucun match de championnat jusqu’ici. Sa seule titularisation, il l’a honorée en Coupe de France face à Nantes lorsqu’il a signé quatre gestes décisifs. Après l’avoir lancé comme remplaçant à cinq reprises, Garcia a donc jugé bon de le faire jouer d’entrée. Il compte sur lui pour déstabiliser la défense parisienne.

Un OL très offensif avec Cherki

Cherki est aligné sur le flanc droit dans un système en 4-2-3-1. Aux avant-postes, il accompagne Houssem Aouar et Martin Terrier, tandis que Moussa Dembélé occupera la pointe. L’équipe lyonnaise apparait très offensive sur le papier. Sera-t-elle réellement ambitieuse dans ses intentions face à une équipe parisienne toujours aussi redoutable.

Draxler préféré à Sarabia

Les joueurs de la capitale se produiront en 4-4-2. Une formation qui est très proche de celle qui a battu Nantes la semaine dernière. Une équipe toujours menée par son génie français Kylian Mbappé, présent en attaque aux côtés de Mauro Icardi. La seule petite surprise concoctée par Tuchel c’est la titularisation de Julian Draxler au détriment de Pablo Sarabia. Pour rappel, Neymar est absent pour cause de blessure.



Les onze de départ :



PSG : Keylor Navas ; Kurzawa, Kimpembe, Kehrer, Meunier ; Gueye, Verratti, Di Maria, Draxler ; Icardi, Mbappé.

OL : Lopes ; Rafael, Marcelo, Denayer, Marçal ; Mendes, Tousart – Aouar, Cherki, Terrier ; Dembélé.