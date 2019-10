Les axes de travail de Sylvinho

"C'est toujours difficile d'enchaîner avec deux gros matchs. On a un fait un grand match mercredi, mais on s'est très rapidement tourné vers le derby". Vendredi après-midi, au moment de se présenter face à la presse, Sylvinho a d'emblée planté le décor. Pas le temps pour l'autosatisfaction à l'Olympique Lyonnais, malgré la belle victoire obtenue en milieu de semaine, à Leipzig, en Ligue des champions (0-2), la faute au derby qui se dessine à court terme, dès dimanche sur la pelouse de Geoffroy-Guichard (21 heures). Même si l'adversaire traverse une période encore plus compliquée que celle des Gones, un duel face à l'AS Saint-Etienne reste une rencontre toujours aussi singulière. Et s'ils ne veulent pas replonger, Anthony Lopes et les siens savent ce qu'il leur reste à faire.

Pour éviter une nouvelle déconvenue, le coach rhodanien a ciblé les points essentiels à préserver. "A Leipzig, j'ai vu l'état d'esprit que je recherchais depuis le début de la saison. On avait besoin d'une victoire comme celle-ci. On est heureux du résultat, mais surtout de voir l'équipe travailler de la sorte, a-t-il expliqué. Le travail du pressing est très important. Cela nous a apporté les deux buts mercredi. On doit aujourd'hui développer notre façon de jouer, mieux contrôler le ballon". Plus facile à dire qu'à faire a priori, eu égard aux résultats obtenus depuis l'entame de l'exercice en cours. Mais le successeur de Bruno Genesio croit en ces principes. "On doit encore travailler sur la constance. On doit améliorer tout ça et avoir de la continuité. L'OL doit être constant", insiste-t-il.

Le noeud du problème lyonnais semble donc résider dans l'attitude générale de l'effectif. En interne, on réfute toute idée de préparation physique insuffisante, élément parfois mis en avant pour expliquer les "trous d'air" traversés par le groupe au cours des dernières semaines. "Je pense que l'on est prêt physiquement, répond Lucas Tousart. On a fait une préparation physique consistante. On devait changer notre mentalité comme faire les courses ensemble, en équipe". Ou l'art de réussir un pressing, tout simplement... Les Lyonnais semblent donc avoir enfin compris, comme ils l'ont démontré à Leipzig, quelles sont les clefs de la réussite. "On a fait un bon match. On verra en fin de saison, si c'était un déclic ou non", assure Lucas Tousart. Un premier élément de réponse sera déjà donné dimanche.