Les 18 mois de Tuchel au PSG

2018-2019



Le premier exercice de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain aura été compliqué, à tel point qu'il a pu paraître surprenant pour certains que l'entraîneur allemand reste en poste à l'issue de la saison. Tout avait très bien démarré, dans une proximité retrouvée avec les joueurs après une fin de collaboration difficile pour ces derniers avec Unai Emery. Et puis Manchester United est arrivé, et Tuchel n'a pas échappé à la malédiction de ses prédécesseurs : l'arrivée du printemps, brusquement, a tout fichu en l'air.





Tuchel rate même ce que Laurent Blanc puis Emery n'avaient pas manqué depuis 2014 : gagner au moins une des deux Coupes (Emery n'avait même réussi que des doublés, des triplés avec le championnat), échouant surtout en finale de la Coupe de France face à Rennes aux tirs au but. « On a perdu notre intensité après la trêve, résumait-il en conférence de presse après cet échec. On a perdu des joueurs depuis des semaines, on doit réfléchir... Nous ne sommes pas satisfaits. La veille du match, je pensais que Thiago Silva était certain de jouer, samedi matin je ne savais pas si Kylian Mbappé pouvait... J'ai quatorze joueurs à chaque match et deux blessés, donc on ne peut pas être fiables. »





La première année de Tuchel se résumera à ces complaintes permanentes, matérialisées par quatre défaites inhabituelles en fin de parcours, à Nantes (3-2), Lille (5-1), Montpellier (3-2) ou Reims (3-1), parfois avec une équipe effectivement décimée.



Bilan : 29 victoires en Ligue 1, quatre nuls, cinq défaites - six victoires en Coupe, un nul, une défaite - quatre victoires, deux nuls, deux défaites en Ligue des Champions - une victoire en Trophée des Champions = 73% de victoires

2019-2020



La reprise de la saison ne va pas dans le bon sens pour Tuchel. Au contraire, elle semble n'être qu'un prolongement de la précédente. Avec trois défaites en douze matchs, le Paris Saint-Germain accomplit son pire début depuis l'arrivée de Nasser al-Khelaifi à la présidence. Le coach allemand passe néanmoins entre les gouttes grâce à l'absence totale de concurrence en Ligue 1 pour la première place, dès ces premières semaines de compétition. Et la tendance va s'inverser.





Echaudé par son expérience de la saison précédente, Tuchel continue de regretter les blessures, mais intègre en permanence l'idée de pouvoir ménager ses stars en vue de la deuxième partie de saison, donc bien sûr de la phase à élimination directe en Ligue des Champions. Le résultat, s'il a été difficile à aller chercher, sourit enfin au PSG, qui élimine Dortmund avec Neymar bel et bien sur pied - et buteur, à l'aller comme au retour. Lorsqu'on regarde les performances du Borussia, notamment depuis la reprise en Bundesliga, on se dit que les Parisiens n'ont peut-être pas sorti n'importe quelle équipe. Si la Coupe d'Europe peut aller à son terme, Tuchel fera à nouveau basculer son bilan. Dans quel sens ? C'est toute la question, que Leonardo ne manquera pas d'étudier.



Bilan : 22 victoires en Ligue 1, deux nuls, trois défaites - huit victoires en Coupe - six victoires, un nul, une défaite en Ligue des Champions - une victoire en Trophée des Champions = 84% de victoires (meilleur bilan de l'ère QSI)