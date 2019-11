Leonardo Jardim (Monaco) : « Sincèrement, j’attends plus de Slimani »

⚽️ #FCGBASM

Jardim : « Il y a des petites erreurs de concentration que tu payes cash »

Islam Slimani impressionne la L1 depuis son arrivée cet été. Auteur de sa 6eme réalisation de la saison à Bordeaux dimanche (2-1), l’attaquant de Monaco compile 6 buts et 8 passes décisives en 10 matchs de championnat. Mais son ouverture du score a été gâchée par la défaite de l’ASM, dans laquelle il a sa part de responsabilité. C’est en effet lui qui a fait basculer la rencontre, en concédant un penalty pour une main sur un coup-franc de Nicolas De Préville, ce qui lui a valu un deuxième avertissement, après un premier pour contestation. Frustrant pour Leonardo Jardim, qui n’a pas hésité à rappeler à l’ordre l’international algérien, qui sera suspendu contre le PSG dimanche prochain : «Il a inscrit un but, mais sincèrement, j'attends plus de lui, c'est important aussi le comportement et ce n'était pas un grand jour pour lui. »Comme pour l’ASM dans son ensemble, malgré une entame qui laissait présager d’une autre issue. « On est très bien rentrés dans le match, on l'a contrôlé avec de l'intensité et de la rigueur, a analysé Jardim en conférence de presse d’après-match. On a mené 1-0 et à partir de là, on a fait des erreurs, avec un manque de concentration. On prend ce but sur un corner, avec un manque de marquage. Il y a des petites erreurs de concentration que tu payes cash à ce niveau. En deuxième mi-temps, on a essayé de faire la même chose qu'en première, en étant plus forts. Mais il y a ce deuxième carton jaune et ce penalty. (…)Avec quinze jours sans compétition, les joueurs perdent leur concentration et aujourd'hui, beaucoup en ont manqué. C'est très important pour jouer au haut niveau. » Il n’est jamais inutile de le rappeler. Avec l’espoir que Slimani et les Monégasques aient bien retenu la leçon.Bordeaux renverse un Monaco en plein hara-kiri et monte sur le podium / L1 (J14)