L'émouvant message de la sœur de Sala

Disparu le 21 janvier dernier dans un accident d’avion alors qu’il reliait Nantes à Cardiff, où il venait de s’engager, Emiliano Sala aurait eu 29 ans, ce jeudi 31 octobre 2019. En son hommage, le stade de Progreso, sa ville natale, a été renommé "Estadio Emiliano Sala".

Une cérémonie a eu lieu pour l’occasion jeudi, et une fresque géante le représentant avec un maillot nantais a également été dévoilée en face du stade. Un prêtre a ensuite procédé à une bénédiction du terrain pour clôturer cette soirée placée sous le signe de l’émotion.

L'hommage du FC Nantes

Très proche de son regretté frère et évidemment présente jeudi à Progreso, Romina Sala a publié un message particulièrement poignant sur Instagram pour l’anniversaire de l’Argentin. "Il n'y a pas de mots pour décrire une telle douleur... Joyeux anniversaire mon frère ! Où que tu sois, donne-nous la force de continuer. Je souhaiterais que tout soit différent... Je te promets que nous ne nous arrêterons pas jusqu'à la fin. Bisous au paradis", écrit-elle ainsi.

Le FC Nantes a lui dédié son succès 8-0 face au Paris FC, le plus large dans l’histoire de la Coupe de la Ligue, à son ancien attaquant: "Aujourd'hui c'est ton anniversaire, aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain, nous pensons à toi 'Emi'. Hier soir, l'équipe s'est battue pour te rendre hommage. Siempre contigo."