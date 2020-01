Le tweet de Mbappé pour adouber Rayan Cherki (OL)

Faut pas trop lui parler d’âge hein 🙃. @rayan_cherki https://t.co/lqZ6ihu600

— Kylian Mbappé (@KMbappe) January 18, 2020

Mbappé en mode protecteur

Rayan Cherki, le prodige de 16 ans de l’Olympique Lyonnais, a impressionné samedi à l’occasion du match de Coupe de France contre Nantes. En verve, le numéro 9 des Gones a inscrit deux buts et deux passes décisives. Une performance exceptionnelle et qui est rehaussée par le fait qu’il ne s’agissait que sa deuxième titularisation en pro.Quelques heures seulement après la fin du match à La Beaujoire, l’attaquant du PSG a posté un message sur son compte twitter personnel. En adjoignant une publication dans laquelle les statistiques du jour de Cherki ont été citées, il a écrit : « Faut pas trop lui parler d’âge, hein ? ».En 2018, lors d'un reportage de Canal+, il avait lâché : « Ne me parlez pas d'âge ». D'où la référence. Si elle avait besoin d’une source de motivation supplémentaire pour poursuivre sur sa lancée, la nouvelle pépite lyonnaise n’a désormais plus besoin de chercher.