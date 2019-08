Le Trophée des champions aux Etats-Unis en 2020 ?

Didier Quillot n'en a pas fini avec sa conquête de l'Amérique.

Après les EA Ligue 1 Games, compétition organisée aux Etats-Unis entre 4 clubs de Ligue 1 et remportée par l'OM, le président de la LFP veut désormais que le Trophée des champions soit joué sur le continent américain dès 2020. "On proposera ça au conseil d’administration d’ici à la fin de l’année, d’organiser à la fois le Trophée des Champions et la tournée EA Ligue 1 Games aux Etats-Unis entre mi-juillet et début août, avant la reprise du championnat", a-t-il indiqué au micro de RMC Sport. Cela permettra certainement aussi de mutualiser les déplacements des équipes, et intensifier les efforts marketing et commerciaux et promotion qu’il faut faire pour avoir encore plus de spectateurs."

L'édition 2019 opposant le PSG à Rennes se déroulera ce samedi à Shenzhen (Chine). C'est la 11e fois consécutive que le Trophée de champions est délocalisé hors de France. La dernière fois qu'il a été joué aux Etats-Unis, c'était en 2012 et l'Olympique lyonnais l'avait emporté face à Montpellier aux tirs au but.