Après Libreville et Tanger, au tour d'Abidjan ? La ville ivoirienne pourrait devenir la troisième cité africaine à recevoir le Trophée des Champions, croit savoir L'Equipe. Selon le quotidien sportif, la capitale économique ivoirienne fait partie des trois pistes suivies par la LFP, avec Minneapolis (Etats-Unis) ou une localisation en France, après deux éditions à Shenzen (Chine). Si Abidjan était sélectionnée, le match aurait lieu au stade olympique d’Ebimpé. Cette infrastructure phare de la CAN 2023 attribuée à la Côte d'Ivoire se trouve actuellement en cours de construction. Le Trophée des Champions, qui lance traditionnellement la saison de football et oppose le champion sortant au vainqueur de la Coupe de France, est programmé le 1er août prochain.