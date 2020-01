Le très bel hommage des supporters nantais à Emiliano Sala

Un tifo en la mémoire des nôtres. Pour toujours dans les coeurs des Nantais.

🙏 Merci au peuple jaune et vert pour ce sublime hommage. pic.twitter.com/YHLzzIHKcS



— FC Nantes (@FCNantes) January 26, 2020

Décédé l'année dernière,. Nantes, qui s'apprêtait à défier Bordeaux pour le derby de l'Atlantique, a vu ses supporters afficher un très beau tifo en tribunes et a diffusé une vidéo revenant sur le parcours de Sala. Le tout, agrémenté d'une minute d'applaudissement chaleureuse. Les joueurs nantais portaient également une tunique spécialement conçue pour cet hommage.« Un tifo en la mémoire des nôtres. Pour toujours dans les cœurs des Nantais.», écrit ainsi le club nantais sur Twitter. Pour rappel, Cela fait un an que l'attaquant argentin est tragiquement disparu dans le crash de son avion dans la Manche alors qu'il se rendait en Angleterre pour y signer avec Cardiff City après trois saisons et demi dans le championnat de France.