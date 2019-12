Le Stade Rennais bloqué à Metz

[PROS]



En raison du brouillard mercredi soir et des mouvements de grève de ce jeudi, les #RougeEtNoir sont toujours à Metz mais devraient pouvoir décoller ce midi. L’entraînement est décalé à cet après-midi.



Plus d'infos sur l'horaire à venir. pic.twitter.com/sU9uzEKhHz

— Stade Rennais F.C. (@staderennais) 5 décembre 2019

Les clubs de l'Ouest se souviendront de leur déplacement lors de la 16e journée de Ligue 1. Après [LINK url="https://sports.orange.fr/football/ligue-1/article/fc-nantes-les-joueurs-bloques-a-paris-exclu-CNT000001lSIMB.html "]Nantes[/LINK], bloqué à Paris en raison du brouillard et du givre au moment de repartir, c'est au tour des joueurs et du staff rennais de se retrouver coincés après leur victoire 1-0 à Metz. Le brouillard a tout d'abord empêché leur avion de décoller après le match et la grève de ce jeudi n'a pas arrangé la situation. Le club breton a finalement pu repartir de Lorraine ce midi. Initialement prévu ce matin, l'entraînement a été décalé par Julien Stéphan et son staff à 13h30.Ce contretemps va obliger les joueurs bretons à vite se remobiliser avant leur prochaine journée de championnat. Ce vendredi soir, les résidents du Roazhon Park recevront le SCO d'Angers et tenteront de décrocher une troisième victoire de suite en Ligue 1, ce qui n'est plus arrivé depuis le 25 août.