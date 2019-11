Le retour de Thauvin se précise

Le retour de Florian Thauvin se précise. Mais André Villas-Boas et l’Olympique de Marseille devront encore patienter quelques temps avant de revoir l’international de l’équipe de France sur le terrain. Ce mercredi, en conférence de presse, le technicien portugais a évoqué la situation de son joueur, opéré de la cheville au début du mois de septembre. « Le staff médical reste focalisé sur son retour aux entraînements pour mi-janvier, a confié AVB. Nous sommes toujours dans les temps. Il n’a pas repris la course. Nous suivons les conseils de son chirurgien. »

Dans le rythme pour les échéances de février ?

Evidemment, Thauvin aura besoin de temps pour retrouver du rythme et se réinstaller dans le onze phocéen : « Sur l’aspect physique, ça lui prendra deux ou trois semaines avant de revenir au top, a estimé l’entraîneur marseillais. Il pourrait reprendre la compétition en février, oui. » L’attente est longue, même si l’OM a retrouvé des couleurs sans lui. « Il n’est pas avec nous donc je n’ai pas l’occasion de parler avec lui, a concédé Hiroki Sakai, lui aussi présent en conférence de presse. Mais ça fait trois ans que nous jouons ensemble et je l'avoue, il me manque. » Marseille, qui sort d’une série de trois victoires en Ligue 1, reçoit Brest au Vélodrome ce vendredi (20h45).