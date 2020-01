Le quatrième maillot du PSG dévoilé !

Très attendue, la nouvelle tunique du Paris Saint-Germain a été officiellement dévoilée ce jeudi soir, avec Kylian Mbappé et Neymar en têtes de gondole. Ce modèle conçu avec la marque américaine Jordan, comme le maillot rouge découvert en première partie de saison, sera majoritairement noir. Il est également orné d'une bande bleu-blanc-rouge.

« Toujours animé par son ambition de faire rayonner le Club et le football français à l’international, Le Paris Saint-Germain propose désormais un quatrième maillot, étendard chic et stylé de son ancrage national. Paré d’un noir discret et arborant le logo emblématique de Jumpman, le maillot est ainsi illuminé par les couleurs vives du drapeau français », a indiqué le club de la capitale pour décrire cette nouvelle tunique, qui sera portée pour la première fois à Montpellier le 1er février.