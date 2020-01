Le PSG vraiment verni au tirage ?

Moins de déplacements



Après avoir sorti la GSI Pontivy (3-0), club de National 3, l’an dernier en 32de finale de la Coupe de France, le PSG descend d’un cran cette saison et va affronter dimanche soir (21h) Linas-Montlhéry, qui évolue en Régional 1, soit le cinquième échelon national. Des adversaires qui pourraient laisser à penser que le club de la capitale, qui détient le record de victoires dans la compétition (12), serait souvent chanceux lors des tirages au sort.Mais lors du dernier exercice, hormis Villefranche (National) et donc Pontivy, les Parisiens, battus en finale par Rennes, n’ont affronté que des clubs de Ligue 1. Et lors de leur dernier succès dans l’épreuve, en 2018, ils avaient éliminé quatre formations de l’élite, avant d’en dominer une de National, les Herbiers, en finale. Egalement sacrés en 2016 et en 2017, face à Marseille puis Angers, les joueurs de la capitale avaient respectivement éliminé cinq et quatre clubs de Ligue 1.L’édition 2007-2008, où ils n’avaient pas croisé un seul club de Ligue 1 avant de perdre en finale contre Lyon, fait ainsi figure d’exception. Car en 2015, avant de battre Auxerre (Ligue 2) en finale, ce sont également cinq clubs du premier échelon qui s’étaient dressés sur leur route. Après leur victoire contre Monaco en 2010, ils avaient ensuite disputé une finale, puis deux quarts et un seizième de finale, se faisant systématiquement battre par d’autres formations de Ligue 1 (Lille, puis Lyon, Evian TG et Montpellier). Grand spécialiste de la Coupe de France, avec laquelle il a ouvert son palmarès en 1982, le PSG se fait d’ailleurs rarement sortir par une équipe d’une division inférieure.Depuis leur élimination face à Clermont (National 2), en huitièmes de finale de l’édition 1997, seuls Châteauroux (Ligue 2, finale 2004) et Rodez (National, huitièmes de finale 2009) ont ainsi réussi à le faire. Et quand les Parisiens ont battu les surprenantes équipes de Carquefou (CFA 2, quarts de finale 2008) ou Quevilly (CFA, demi-finales 2010), elles venaient de sortir deux formations de Ligue 1 pour en arriver là. Finalement, les champions de France semblent surtout avantagés en termes de déplacements.Sur les cinq dernières années, lorsqu’ils n’affrontaient pas une formation évoluant deux niveaux en dessous, puisque les rencontres sont alors inversées, ils ont ainsi reçu à 13 reprises, pour 8 matches à l’extérieur. Et on pourra aussi arguer qu’ils évoluent, un peu, à domicile lors des finales, disputées dans un Stade de France qui leur réussi historiquement bien depuis 1998.