Le PSG veut garder Edinson Cavani, mais Thomas Tuchel ne lui promet rien

Courtisé par l'Atlético de Madrid, Edinson Cavani est retenu par le PSG https://t.co/qQZHP2dr5e pic.twitter.com/vGHnMaH4N6

Cavani n’a pas changé la donne avec son doublé

🎙️💬 @TTuchelofficial : "Je suis très heureux pour @ECavaniOfficial. Cela donne confiance ! On a besoin de chaque joueur en forme." #PSGlive pic.twitter.com/NgxRAlAfML

Tuchel : « C’est un grand joueur, on ne l’a jamais oublié »

La porte est bien fermée pour Edinson Cavani. Comme l’a confirmé L’Equipe ce mercredi, l’attaquant du PSG n’aura pas droit à un bon de sortie en janvier, malgré l’intérêt de l’Atlético Madrid. Un accord avec les Colchoneros pour un contrat de deux ans et demi était même dans les tuyaux pour l’international uruguayen, dont le bail avec Paris arrive à expiration à l’issue de la saison.Sur ce point, Leonardo et Thomas Tuchel sont du même avis.Auteur d’un doublé comme capitaine du PSG dimanche contre Linas-Montlhéry en Coupe de France (0-6), « El Matador » n’a pas bouleversé la hiérarchie avec ses deux buts, du point de vue de l’entraîneur parisien. « C’est bien, je suis très heureux pour Edi. On a joué avec Edi, Drax (Julian Draxler) et Pablo (Sarabia), avec un joueur jeune Adil Aouchiche, contre une équipe de 6eme division. Ils ont bien fait, mais c’est ce qu’on demande. C’était nécessaire qu’ils fassent la décision. C’est la meilleure chose pour Edi, comme pour tous les attaquants, parce que ça donne confiance.Nous sommes une grande équipe, nous avons besoin de chaque joueur en forme. Si nous avons des décisions difficiles à prendre, ça veut dire que tout le monde est fit, c’est bien. »



Sergio Rico, qui vit une situation aussi compliqué comme doublure de Keylor Navas, a loué le comportement de Cavani face à l’adversité. « Tout joueur de haut niveau veut jouer comme titulaire. Mais ce qui est important, c’est de savoir s’adapter. Cavani est un grand professionnel et il a une attitude incroyable à l’entraînement. Ses deux buts sont mérités par rapport à son attitude dès qu’il revêt le maillot du PSG. » Concernant le temps de jeu de l’ancien du Napoli, famélique sur la première moitié de la saison (11 apparitions toutes compétitions confondues pour 456 minutes), Tuchel n’a donné aucune garantie.

« Ça dépend de la qualité des autres et de lui. Il y a une grande concurrence entre les attaquants. Kylian et Mauro ont fait super bien ensemble. C’était dur pour Edi d’être blessé. Il recommence maintenant à se battre pour sa place. Il est super professionnel, c’est un grand joueur, on ne l’a jamais oublié. Mais je ne peux rien promettre à personne. C’est toujours une compétition et c’est une force dans une équipe comme nous. » Cette force que le PSG ne veut pas mettre à mal en laissant partir Cavani six mois avant la fin de son contrat.