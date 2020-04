Les initiatives se multiplient pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Certains acteurs du football ont opté pour des dons en liquide, d'autres pour l'achat de matériel médical. Le PSG a été plus original avec une nouvelle initiative visant à livrer des repas dans les hôpitaux de Paris, qui sont en première ligne dans la lutte contre le Covid_19.

Ce jeudi, le champion de France a communiqué sur la livraison de "1 200 repas par jour, préparés dans les cuisines du Parc des Princes. Des repas "livrés gratuitement aux personnels de l’AP-HP avec le concours de 60 bénévoles de l’association Street Food en Mouvement dont les food trucks sont habituellement présents les soirs de match", a-t-on appris via un communiqué officiel francilien.

5000 repas déjà livrés

On apprend également que "5000 repas ont déjà été livrés dans 7 hôpitaux proposés par l’AP-HP, grâce à l’engagement de 60 bénévoles qui se relaient 7 jours sur 7 dans les cuisines du Parc des Princes. Chaque jour une brigade de 12 volontaires choisit et confectionne l’une des recettes de ses chefs. Les plats, desserts et boissons sont ensuite distribués gratuitement (...) de 11h à 15h ou de 18h à 22h aux personnels des hôpitaux de l’AP-HP". Pour rappel, le PSG avait déjà récolté la bagatelle de 200 000 euros destinés à l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris grâce à la vente d’un maillot spécial.