Le PSG s'y remet vite et bien

Thomas Tuchel n'a pas envie de traîner. Dès mardi, pour le premier match amical de la saison du Paris Saint-Germain, l'entraîneur allemand a aligné sa meilleure équipe possible face au Dynamo Dresde. Dont Kylian Mbappé en leader, et le champion du monde s'est dégourdi les jambes avec gourmandise face à ces défenseurs de D2 allemande qui, forcément, n'ont jamais réussi à le suivre - même pas au démarrage. Résultat, une victoire (6-1), certes facile, mais bien ficelée pour les doubles champions de France en titre, encore privés de Neymar, Edinson Cavani, Angel Di Maria, Thiago Silva ou Marquinhos. Autour de Kylian Mbappé, on trouvait notamment les recrues Ander Herrera et Pablo Sarabia, ainsi que Marco Verratti ou un certain Jesé.

Alphonse Areola était capitaine dans le but, avant de céder sa place à la pause au revenant Kevin Trapp, qui a lui aussi récupéré le brassard. Tous les joueurs ont pu participer et déjà se régler sur quelques enchaînements collectifs intéressants et rapides dans le jeu de passes et le mouvement général, ce qui a visiblement satisfait Tuchel sur son banc. Il y a peut-être d'autres choses à redire en défense, mais dans les deux sens, il ne faut bien sûr pas trop s'enflammer. L'idée était surtout de chasser toute inquiétude, ce qui est plutôt réussi. Kylian Mbappé, avant de sortir peu après l'heure de jeu, a marqué deux fois (6e, 34e) et donné deux passes décisives pour Draxler (18e) et Postolachi (61e).

Sur cette ultime action du 5-0, on peut même se demander s'il n'y va pas de son triplé, le jeune Moldave ne semblant pas vraiment toucher le ballon face au gardien... Arthur Zagre a lui inscrit le quatrième but en tout début de seconde période (48e) et Adil Aouchiche a parachevé le travail (0-6, 71e), avant la réduction de l'écart des Allemands sur penalty (1-6, 76e). Hormis de petites alertes sur le but d'Areola, qu'il ne faut tout de même pas négliger (11e, 17e), et cet arrêt de Trapp à 5-0 (61e), ce sont surtout les Parisiens qui ont obtenu toutes les nombreuses autres occasions, par Kylian Mbappé encore (14e), Thomas Meunier (21e), Sarabia (29e), Draxler (40e) ou encore Jesé (44e).

La fin de rencontre a permis de procéder à une très large revue d'effectif, avant Nuremberg samedi et la Chine à partir de la fin de semaine prochaine (Inter Milan dimanche, puis Sydney FC le mercredi).