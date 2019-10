Mauro Icardi (10e et 26e) et Kylian Mbappé (32e et 44e) ont inscrit les 4 buts parisiens en première période et la formation de Thomas Tuchel s’envole en tête du classement avec 8 points d’avance sur le FC Nantes, son dauphin. Les Phocéens emmenés par Dimitri Payet sont 7e, avec trois points de moins que ces mêmes Nantais.