Le PSG s'envole

Si tous les adversaires du PSG venaient au Parc pour jouer comme ça… Les Montpellérains ont aussi profité, à n’en pas douter, du traditionnel et compréhensible (au moins un peu) relâchement des joueurs parisiens. Le score final, irrémédiablement, est lourd en faveur du club de la capitale (5-1), avec trois buts en six minutes de la 73e à la 79e. Auparavant, les visiteurs ont eu les opportunités de revenir au score et le match a été ouvert, agréable. Mais voilà, le Paris Saint-Germain s’impose donc par quatre buts d’écart et affiche désormais 15 points d’avance sur Lille.

Avec Marco Verratti et Gianluigi Buffon titulaires, de même que Kylian Mbappé et Angel Di Maria devant, Thomas Tuchel ne pouvait pas faire beaucoup mieux sur son onze de départ. Avec Neymar et Edinson Cavani blessés, ainsi que Thiago Silva suspendu, le coach allemand a aussi donné le brassard à Marquinhos, redescendu en charnière pour l’occasion. En face, les Héraultais avaient donc décidé de donner le change, dans le ton de leur bon début de saison. Grand bien leur en a pris, même s’ils peuvent regretter leur criant manque de réalisme.

Lecomte: "5-1 ou 1-0, c'est pareil"

Gianluigi Buffon, pas impérial sur le coup franc de l’égalisation à 1-1 (31e), a sorti facilement quatre arrêts importants (8e, 36e, 59e, 76e). Pas toujours difficiles, comme le deuxième sur cette volée à bout portant complètement manquée par Damien Le Tallec, qui aurait pu permettre à Montpellier de prendre l’avantage en fin de première période. Paris, qui a ouvert le score par Layvin Kurzawa (13e) et a doublé la mise grâce à un remarquable coup franc de Di Maria (45e+1), a aussi cumulé les moments chauds avec Di Maria (26e), Nkunku (34e), Kylian Mbappé (55e) et deux buts refusés coup sur coup à ce même Kylian Mbappé et à Choupo-Moting (69e).

Et Paris a donc enfoncé le clou à la vitesse de l’éclair, avec deux buts contre son camp de Skuletic (4-1, 73e) et Hilton (5-1, 78e) et une dernière réalisation de Kylian Mbappé (5-1, 79e). "L'addition est salée, regrette le gardien Benjamin Lecomte sur Canal+. On réalisait un bon match jusqu'à notre CSC, la bascule se fait là. On est bien en place et ça part en sucette, il y a deux buts déviés, on se met en difficulté. C'est dommage, parce qu'on avait les moyens de les embêter. Ça ne laissera pas de traces, bon nombre d'équipes vont se casser les dents contre eux, 5-1 ou 1-0 c'est pareil.” Un bon résumé de l’état d’esprit qui a permis de voir un vrai match avec deux équipes.