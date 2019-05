Le PSG retrouve la victoire

Le PSG s'est imposé 2-1 à Angers samedi, lors de la 36e journée de Ligue 1. Neymar (20e) et Angel Di Maria (58e) ont inscrit les deux buts parisiens, Flavien Tait a réduit l'écart à deux minutes de la fin (88e) alors que son penalty avait été repoussé par Buffon dans un premier temps. Un penalty qui a d'ailleurs conduit à l'expulsion de Marquinhos. Au classement, Paris compte 88 points, soit 19 d'avance sur Lille. Le club de la capitale n'avait gagné qu'un seul de ses six derniers matches de championnat, contre Monaco (3-1, 33e journée), et restait sur trois défaites lors de ses trois derniers déplacements (5-1 à Lille, 3-2 à Nantes et 3-2 à Montpellier).