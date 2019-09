Le PSG renoue avec la victoire à Bordeaux

Trois jours après sa défaite à domicile contre Reims (0-2), déjà la deuxième de la saison en championnat, le PSG s’est imposé 1-0 à Bordeaux samedi après-midi, lors de la suite de la 8e journée de Ligue 1, et reprend ainsi à Nantes, vainqueur à Lyon un peu plus tôt (0-1), la tête du classement.

Neymar a inscrit son troisième but de la saison à la 70e minute, sur une passe décisive de Kylian Mbappé, entré en jeu quelques minutes plus tôt et qui disputait son premier match depuis le 25 août. Les Girondins conservent provisoirement leur 5e place, mais sont sous la menace de leurs poursuivants.