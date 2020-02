Le PSG privé de Thiago Silva, Marquinhos, Juan Bernat et Colin Dagba pour le déplacement à Nantes

Déjà absents à l'occasion de la réception de Montpellier samedi (5-0), Thiago Silva (aine), Marquinhos (lésion musculaire), Juan Bernat (mollet) et Colin Dagba (genou) ne seront pas non plus du déplacement à Nantes mardi (21h05) comme l'a expliqué Thomas Tuchel en conférence de presse. Le technicien allemand disposera malgré tout d'éléments tels que Presnel Kimpembe, Abdou Diallo ou encore Thomas Meunier pour composer son arrière-garde.