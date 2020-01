Le PSG privé de huit joueurs contre Lorient

🎙️ @TTuchelofficial : "Cavani, Meunier, Bernat, Marquinhos, Verratti, Kehrer, Aouchiche et Kouassi sont absents du groupe pour le déplacement à Lorient."#PSGlivehttps://t.co/cVBnjERyEJ

C’est un PSG décimé qui se présentera dimanche sur la pelouse du Moustoir, dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France contre Lorient.e, en l’occurrence Cavani, Meunier, Verratti, Kouassi, Marquinhos, Aouchiche, Bernat et Kehrer. « Ce sont des petites blessures, mais c’est trop », a déploré le technicien allemand lors de la conférence de presse d’avant-match.Et, d’autre part, il devra aussi aligner certains joueurs qui multiplient les sorties depuis la reprise et qui n’ont pas eu beaucoup de temps pour se reposer. Un fait qu’il regrette amèrement : «On a 16 joueurs plus 3 gardiens. Tout le monde est dans le groupe pour demain. Cela change beaucoup car on doit s'adapter, a-t-il confié. On doit faire avec les 16 joueurs qui sont là. Ce n'est pas un problème de trouver un onze mais je suis un peu inquiet par le fait de trop utiliser certains joueurs. »