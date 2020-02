Le PSG n'a pas trouvé le juste milieu

C'est en se heurtant à un milieu de terrain bien plus solide que prévu que le PSG a perdu son huitième aller de Ligue des Champions à Dortmund ce mardi (2-1). Alors que le bloc jaune et noir était annoncé comme friable, il est apparu d'une rigueur quasi-parfaite pour mettre à mal le jeu parisien. Un revers qui fait mal. Dans un secteur où le club de la capitale semblait mieux armé que les années précédentes, il a sombré. Erling Haaland a peut-être fait la différence sur deux inspirations personnelles, il a offert la victoire au club allemand parce que ses compères du milieu de terrain avaient fait le travail dans une rencontre sans le moindre tir cadré avant l'heure de jeu. A la fin du match, les joueurs allemands ont parcouru cinq kilomètres de plus que les Parisiens. Une différence qui permet de mieux comprendre pourquoi les duels ont souvent été remportés par les hommes de Lucien Favre. Et le soutien du Mur jaune encore une fois exceptionnel n'est pas la seule raison à cette domination dans l'entre-jeu.

Axel Witsel a pris le meilleur sur Marco Verratti

Le PSG a été coupé en deux. Avec l'utilisation de Marquinhos dans une défense à trois, Thomas Tuchel s'est privé d'un joueur à l'activité importante au milieu. Ses joueurs offensifs n'ont pas toujours fait les efforts non plus pour redescendre porter le ballon. De quoi mettre en avant le manque de cohérence du jeu parisien. Les latéraux peu en vue, Marco Verratti s'est retrouvé bien seul pour colmater toutes les brèches du milieu de terrain parisien. Epaulé par le seul Gana Gueye, l'Italien a été au four et au moulin. S'il a récupéré beaucoup de ballons, il s'est aussi retrouvé embourbé face à de véritables clients. La présence d'Emre Can a donné de l'épaisseur à un Borussia Dortmund qui a surpris tout son monde dans un domaine où il n'était pas attendu. Mais c'est surtout Axel Witsel qui a impressionné avec son engagement. Le Belge a été hyperactif dans l'entre-jeu et a su faire la différence pour le Borussia. Ses passes toujours très justes et ses interventions souvent propres ont rendu la tâche difficile aux Parisiens. Avec ses coéquipiers, il n'a pas hésité à redescendre pour effectuer des prises à deux sur les stars offensives du pensionnaire de Ligue 1. Son sens du placement lui a permis d'être souvent meilleur dans les duels et sa malice a provoqué le carton jaune de Marco Verratti en fin de match. Petit Hibou sera suspendu pour le match retour et c'est bien le PSG qui se retrouve avec un nouveau défi de taille au niveau de l'entre-jeu. Mais dans un peu moins d'un moins, tout sera remis à plat pour le match retour. Les Borussen vont devoir prouver qu'il ne s'agissait pas d'un miracle alors que le milieu de terrain parisien va passer un véritable rattrapage.