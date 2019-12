Le PSG et son quatuor magique surclassent Amiens / L1 (J19)

Le debrief

L’instant T :

Dix minutes après la reprise, et alors que le PSG venait tout juste de doubler la mise, Amiens manque d'un rien de réduire la marque. Sur un coup franc de Mendoza, le défenseur Dibassy dévie d'une jolie talonnade. Le ballon prenait la direction des buts, mais Keylor Navas le détourne du bout des doigts sur la transversale. A 2-1, la fin de rencontre aurait pu connaitre un scénario différent.

Les buts

Les tops et les flops

NEYMAR (8)

Kylian MBAPPÉ (7)

Haitam ALEESANI (3)

La feuille de match

PSG - AMIENS : 4-1

PSG

Amiens

Le PSG n'a pas manqué à sa tâche lors de sa dernière sortie de l'année. Opposé à l'avant-dernière défense de la Ligue 1, le champion de France s'est baladé lors de cette rencontre. Au final, il y a eu 4-1 et c'était presque mal payé tant l'équipe de la capitale a survolé les débats. Tuchel et ses hommes ne bouderont pas leur plaisir cependant à l'issue de cette 15e victoire en 18 matchs et qui leur assure de passer l'hiver au chaud, avec sept points d'avance sur le dauphin marseillais.Depuis quelques rencontres, le PSG retrouve son côté irrésistible sur la scène domestique. Cela s’est encore vérifié lors de cette rencontre avec une entame de match totalement à l’avantage des Franciliens. Cela a débouché sur une ouverture du score rapide, signée Mbappé d’un joli piqué suite à une remontée express (10e minute), et aurait pu ensuite donner lieu à une pluie de buts.À la pause, la formation picarde pouvait donc s’estimer heureuse. D’un autre côté, ce n’était pas complètement immérité pour les visiteurs. Ces derniers ont défendu avec beaucoup de courage. En outre, malgré une opposition redoutable, Monconduit et ses coéquipiers ne se sont pas contentés de rester derrière. Même si c’était sans le moindre succès, ils ont cherché à jouer leurs offensives à fond.Amiens a limité la casse, mais la seconde période a été bien plus compliquée pour les hommes d'Elsner. Surpris d'entrée par un but de Neymar, ils ont baissé quelque peu pavillon. Un relâchement qui ne pouvait rester sans conséquence et Paris en a profité pour aggraver la marque. À 3-0, le sort du match a été plié et ce n'était qu'à ce moment-là que les Picards ont réussi à faire mal par l'intermédiaire de Mendoza. Ce n'était pas assez cependant pour relancer le suspense. Après cette piqûre de rappel, les Parisiens ont fait le nécessaire pour préserver leur avance. À quelques minutes de la fin, ils ont même enfoncé le clou par le biais d'Icardi, assurant un résultat plus en conformité avec l'écart de niveau qu'il y avait entre les deux équipes.But de Mbappé ! Lancé dans le dos des défenseurs par Neymar suite à une attaque avortée des Amiénois, l'attaquant international prend de vitesse ses vis-à-vis et se présente seul face au portier amiénois. D'une louche subtile, il bat ce dernier et ouvre le score en faveur de son équipe. Une magnifique exécution pour ce qui était sa 40e réalisation de l'année.Neymar double la mise ! La seconde période à peine entamée, les Parisiens doublent la mise grâce à leur attaquant brésilien. Le Brésilien conclut dans les buts vides suite à un excellent travail de Mauro Icardi. L'Argentin avait fait toute la différence à l'entrée de la surface en éliminant un défenseur d'un double contact avant de servir son coéquipier du bout du pied.Le doublé de Mbappé ! Le numéro 7 parisien corse l'addition d'une frappe croisée imparable suite à une passe de Di Maria. À l'origine de l'action, il y avait une très belle transversale de Neymar. Les Parisiens ont profité des nombreux espaces laissés par les Amiénois.Mendoza réduit le score ! D'une brillante volée du gauche, l'avant-centre colombien marque son 5e but de la saison et récompense son équipe pour ses velléités offensives. Sa finition est parfaite, tout comme la passe décisive de Diabaté. Navas est obligé de s'incliner, alors qu'il ne cède presque jamais au Parc.Icardi clôt le score ! Après sa passe décisive sur le but de Neymar, l'Argentin trouve à son tour le chemin des filets. Oublié par Aleessani, il a placé une reprise du droit au second poteau suite à un service de Juan Bernat.Pour la troisième rencontre d'affilée en championnat, l'attaquant brésilien a été décisif à la fois comme buteur et aussi comme passeur. Il a régalé ses coéquipiers par ses passes précises, toujours dans le sens du jeu et Mbappé en a transformé une en but. En seconde période, il a trouvé lui-même le chemin des filets, tout en signant une avant-dernière passe pour enrichir sa copie personnelle.Il cherchait à améliorer ses statistiques pour son tout dernier match de l'année et il a réussi. L'international français a marqué ses 40e et 41e buts en 2019. Deux buts dans son pur registre, avec beaucoup de réalisme et d'assurance dans le dernier geste. Même s'il a raté deux autres occasions en première période, il a signé une prestation très convaincante. Et en plus, il a réussi la prouesse de signer un autographe en plein match. La nouvelle coupe, tout en blond, lui a grandement réussi.Le latéral norvégien a été en grande difficulté tout au long de la rencontre. La plupart des offensives parisiennes sont venues de son côté, et il a souvent été pris de vitesse. Même s'il y avait de sacrés clients en face, sa prestation n'a pas trop dû plaire à Elsner.Temps nuageux – Pelouse excellente: M.Wattellier (: Mbappé (10eme, 65eme), Neymar (46eme), Icardi (84eme); Mendoza (70e): Gnahore (28eme): AucuneNavas () – Meunier (), Thiago Silva (cap) () puis Kehrer (58eme), Diallo (non noté) puis Verratti (22eme,), Bernat () - Di Maria () puis Sarabia (86eme), Marquinhos (), Paredes (), Neymar () - Mbappé (), Icardi ().: S. Rico (g), Aouchiche, Choupo-Moting, Herrera, Kehrer, Sarabia, Verratti.: T. TuchelGurtner () – Calabresi (), Lefort (), Dibassy (), Aleesami () - Gnahore () puis Blin (64eme), Zungu () - Diabaté () puis Cornette (71eme), Monconduit () puis Akolo (82eme), Mendoza () - Konaté ().: Dreyer (g), Akolo, Blin, Chedjou, Cornette, Lahne, Otero.: L. Elsner.