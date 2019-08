Le PSG, qui a dû déplorer les sorties sur blessure d'Edinson Cavani (11e) et Kylian Mbappé (64e), a néanmoins battu Toulouse 4-0 dimanche, lors de la troisième journée de Ligue 1. Tous les buts ont été inscrits en seconde période, avec un doublé de Choupo-Moting (50e, 76e) et deux autres réalisations de Mathieu Goncalves contre son camp (55e) et Marquinhos (83e).