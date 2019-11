Le PSG écope d'une grosse amende et d'un sursis en Ligue des champions

C'est officiel, le Paris Saint-Germain va devoir payer une amende de 50 000 euros, assortie d'une sanction avec sursis d'un match de Ligue des champions sans ses supporters à l'extérieur, suite à la rencontre face au Club Bruges (0-5). L'instance gouvernante du football continental reproche au champion de France des incidents survenus durant le match de C1 joué en Belgique, à savoir des feux d'artifice et des « jets d'objets » par les fans franciliens ayant fait le déplacement. Cette décision a été assortie d'un sursis et d'une période probatoire d'un an, comme le précise l'UEFA. Les supporters parisiens ne sont donc pas privés du prochain match de C1 du champion de France, mardi prochain à Santiago-Bernabéu face au Real Madrid. À noter que le Club Bruges a lui été sommé de s'acquitter d'une amende de 14 000 euros pour « blocage des escaliers ».