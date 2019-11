Le PSG avec un maillot Hechter en 2020-21 pour les 50 ans du club ?

⚠🇫🇷 BREAKING: PSG 20-21 Home Kit Leaked: https://t.co/1PGfNe0iIB

Les maillots disponibles en mai 2020 ?

Les supporters du PSG l’appelaient unanimement de leurs vœux depuis des années. Ils devraient être exaucés la saison prochaine. Le club parisien devrait bien évoluer en 2020-21 avec des maillots reprenant design historique, dessiné en 1973 par Daniel Hechter, qui était le premier président.Le rouge et le bleu sont en sus les couleurs de Paris. Footy Headlines a confirmé l’information ce mercredi, validant une information de « La source parisienne » sur Twitter.Le PSG retrouverait aussi ses couleurs originelles, le bleu-blanc-rouge-blanc-bleu qui était le sien pour les tuniques domicile pendant des décennies, avant des exceptions de plus en plus nombreuses faites par Nike.Pour les 50 ans du club, l’équipementier américain devrait donc revenir à un basique. Les maillots extérieur devraient être réalisés sur le même modèle, en blanc-bleu-rouge-bleu-blanc. A priori, le PSG ne devrait pas commercialiser ces nouvelles tuniques avant le mois de mai 2020. Mais elles devraient se vendre particulièrement bien dès leur sortie.