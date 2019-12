Oui, Neymar a bel et bien trouvé le chemin des filets du côté de Saint-Etienne dimanche soir (0-4). Pas sur penalty, sa tentative ayant été repoussée par le poteau gauche de Stéphane Ruffier (62eme). Mais le Brésilien a très légèrement effleuré la frappe de Leandro Paredes – ensuite déviée par Wesley Fofana – sur l’ouverture du score (10eme). C’est la raison pour laquelle la LFP a finalement attribué cette réalisation à l’ancien Barcelonais, et non pas à l’Argentin. « Ney » en est donc désormais à sept buts inscrits en Ligue 1 depuis le début de l’exercice 2019-20.