Le message touchant de Gerets pour Villas-Boas

S'il n'est pas parvenu à mener l'Olympique de Marseille au titre de champion de France, Eric Gerets a laissé d'excellents souvenirs dans la cité phocéenne. Apprécié pour son tempérament, sa personnalité entière et sa bonhommie, le technicien belge passé entre 2007 et 2009 fait aujourd'hui l'objet d'une comparaison avec l'actuel coach de l'OM, André Villas-Boas, qui a lui aussi créé un esprit de groupe très fort. Interrogé sur cette analogie, celui que l'on surnomme "le Lion de Rekem" a réagi avec une grande humilité, se disant flatté et impatient de rencontrer son successeur.

Gerets a toujours l'OM dans le cœur

« Je suis flatté d'entendre ça, car cela prouve que l'on ne m'a pas oublié, a déclaré Eric Gerets dans des propos accordés au journal Le Phocéen. Je pense que l'on dit ça pour la relation qu'il entretient avec ses joueurs et qui est un peu similaire avec celle que j'avais avec mon groupe à l'époque. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le rencontrer, mais ce serait intéressant d'en parler avec lui autour d'une tasse de café. J'espère qu'il y aura la possibilité de le faire lorsque je viendrai à Marseille pour assister à OM-PSG ».