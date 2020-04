Le message fort d'un joueur : « Le monde n'a pas besoin du football ! »

Mathieu Bodmer, chevronné milieu d'Amiens passé par le PSG, Lyon ou Lille, est une nouvelle preuve, s'il le fallait, que les acteurs du football ne sont pas déconnectés de la réalité. Interrogé par Le Parisien, l'ancien joueur du club de la capitale a répété que la santé primait dans une situation de crise sanitaire inédite. « Le football me manque, c'est vrai, mais il y a d'autres choses bien plus prioritaires. Le monde n'a pas besoin du sport et plus particulièrement du football, en ce moment, il a besoin de médecins et d'infirmières. Tant que le pays est en souffrance et déplore autant de décès, je ne vois pas l'intérêt de reprendre », a-t-il lâché.

"Même en baissant 50% de mon salaire, je gagnerai toujours plus que la plupart des gens"