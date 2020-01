Le message de Jean-Michel Aulas (OL) après la victoire à Bordeaux

L'OL a débuté cette année 2020 de la meilleure des manières en Ligue 1. Les Gones ont signé un précieux succès à Bordeaux (1-2), au terme d'un match renversant. Un scénario que Jean-Michel Aulas a particulièrement apprécié. « On a vu un match de football de la part de l'OL, qui était exactement le contraire de ce que j'ai lu dans L’Équipe et dans un certain nombre de journaux ces derniers jours. On m'a dit qu'on ne jouait pas très bien au football. Mais là, j'ai vu un grand match de l'Olympique Lyonnais, qui aurait pu gagner très nettement. La fin a été un peu tendue. Heureusement, la VAR a permis de rectifier (sur le but refusé à Laurent Koscielny, ndlr) », a lâché le président lyonnais dans des propos accordés à Canal +.

Aulas dénonce « un contexte médiatique compliqué »

« On est satisfaits, car on gagne dans un contexte médiatique compliqué, où notre entraîneur est souvent tancé pour des choses qui ne lui appartiennent pas. J'ai trouvé que notre équipe a fait un grand match, très collectif. Avec une qualité de jeu incroyable puisqu'on a dû se créer une bonne dizaine d'occasions. Il faut féliciter Rudi Garcia », a continué le dirigeant. De son côté, le principal intéressé a mis en avant le mérite de ses troupes. « On a largement mérité de gagner mais on n'a pas gagné largement alors qu'on aurait dû le faire. Mais ce qui compte, c'est d'avoir vu l'OL jouer de cette manière. C'était paradoxal d'être mené à la pause, mais pas tant que ça, parce qu'on avait cadré une fois sur onze. On avait l'emprise sur le jeu ».