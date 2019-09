Le message de Gustavo aux supporters de l'OM

Officiellement transféré au Fenerbahçe la veille, Luiz Gustavo était de retour à Marseille, mardi, afin de saluer ses anciens coéquipiers et les employés du club du côté du centre RLD. "Les joueurs étaient très émus. Luiz était très apprécié et respecté. Certains avaient la gorge serrée. Il y a eu des embrassades, ça n’a pas été un moment facile pour le vestiaire", raconte ainsi un proche de l’effectif olympien à RMC.

Le Brésilien de 32 ans, devenu le grand chouchou du Vélodrome après son arrivée à l’été 2017, a tenu à remercier les supporters dans une vidéo publiée par le club phocéen. La larme à l’œil. "Je veux remercier l’Olympique de Marseille pour cette période que l’on a passée ensemble, pour tout ce que vous m’avez donné. J’ai toujours essayé de le redonner sur le terrain. Merci. C’est la vie, on m’a fait venir à Marseille et je vais m’en souvenir toute ma vie. Aux supporters et à tous les gens qui travaillent dans ce club, merci pour chaque seconde qu’on a passée ensemble. Je vous soutiens. Tout le meilleur pour cette saison, continuez tous ensemble pour que ce club progresse et pour montrer la passion qu’on peut avoir ici. Allez l’OM", lance-t-il, accompagné par son fils.

Luiz Gustavo est revenu à Marseille pour faire ses adieux et remercier les supporters et le club pic.twitter.com/sGacahIttp — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 3, 2019

Après avoir raté "l’opportunité de [sa] vie" l’hiver dernier en ne partant pas pour la Chine, Luiz Gustavo, en difficulté lors de sa deuxième saison chez les Phocéens, a finalement demandé à ses dirigeants de partir ces derniers jours. Le Fener lui a en effet proposé un joli contrat de 4 ans, avec un salaire net plus élevé qu’en France. L’OM a récupéré 7 millions d’euros grâce à l’ancien joueur du Bayern et devrait recruter Valentin Rongier ce mardi soir.