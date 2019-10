Le Losc tire la langue

Le Losc est toujours en quête d'une vraie série... Ce dimanche, en match décalé de la 9e journée de Ligue 1, les hommes de Christophe Galtier ont certes signé un cinquième match de rang sans défaite en championnat, mais comptent aussi leurs succès sur les doigts d'une main. Car à domicile contre les Crocodiles nîmois, les Nordistes sont encore apparus en souffrance, entre inconstance et manque d'efficacité, pour finalement empocher un point (2-2). Ce serait presque là un résumé idoine de la saison lilloise... Jonathan Ikoné et les siens n'ont ainsi glané que quatre victoires en neuf matchs de championnat, et ont perdu de nouveaux points ce dimanche, devant leur public.

Comme ça avait été le cas après la déroute subie à Amsterdam contre l'Ajax (3-0), dans l'antre du Stade Rennais (1-1), Mike Maignan et ses coéquipiers ont été en difficulté pour enchaîner après un nouveau revers en Ligue des champions, cette fois face à Chelsea (1-2) mercredi. Les Gardois ont en effet réussi à valoriser leur long déplacement dans le Nord, et ont même sans doute un temps espéré plus. Ce même si Loïc Rémy avait réussi à débloquer promptement la situation (1-0, 12e). Le plus dur était fait pour le Losc, du moins le pensait-on, mais c'était sans compter sur la combativité nîmoise, et à trois reprises, le dernier rempart lillois sera mis à contribution avant le repos. En face, Paul Bernardoni passe un premier acte presque plus tranquille, avant de devoir laisser sa place sur blessure (44e). Et dans la foulée, Lille cède.

Juste avant le repos, Romain Philippoteaux se fait reprendre irrégulièrement dans la surface par José Fonte, et offre un penalty aux siens, transformé par Renaud Ripart (1-1, 45e+3). Les hommes de Bernard Blaquart reprennent espoir au meilleur moment, eux qui sont partis pour lutter contre la relégation cette saison. L'avertissement n'a vraisemblablement pas suffi aux troupes de Christophe Galtier, la preuve avec ce nouveau but signé Kévin Denkey (1-2, 72e) qui plonge le stade Pierre-Mauroy dans le marasme. Mais ce Losc-là reste capable de fulgurances dévastatrices, et la réponse intervient rapidement, grâce à Victor Osimhen (2-2, 80e). On en restera là pour ce dimanche, avec ce point bienvenu pour des Crocos qui surnagent au-dessus de la zone rouge, et arraché pour le Losc, 5e à six longueurs du leader parisien. La trêve internationale permettra peut-être à Christophe Galtier de remettre ses joueurs en ordre de marche avant le prochain déplacement à Toulouse.