Le Losc a poursuivi sa série victorieuse sur la pelouse de Guingamp ce dimanche dans le cadre de la 24e journée de L1 (0-2). Leao a ouvert la marque pour les Dogues (47e), et Rémy a inscrit le but du break sur penalty dans le temps additionnel (90e+4). Un résultat qui permet aux Lillois de conforter leur deuxième place au classement. L’En Avant de son côté demeure à six points de la ligne de flottaison.