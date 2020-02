Le groupe du PSG pour Dijon sans Neymar

On s'y attendait, Neymar est préservé. Le Brésilien et n'est pas dans le groupe convoqué par l'entraîneur parisien Thomas Tuchel pour le déplacement à Dijon, mercredi soir, en quarts de finale de la Coupe de France.

Thiago Silva et Bernat de retour





Kimpembe, Marquinhos, Gueye, Verratti et Paredes sont eux aussi absents. Par contre, le PSG enregistre les retours de Thiago Silva et Bernat, absents depuis plusieurs semaines, et qui effectuent leur retour à l'occasion de cette rencontre dans ce groupe de 19 joueurs. Enfin, Tuchel a fait appel à Denis Franchi (17 ans) pour occuper la place de troisième gardien devant les indisponibilités de Bulka et Innocent.

Le groupe parisien



Navas, Rico, Franchi - Bernat, Kurzawa, Kehrer, Meunier, Bakker, Silva - T. Kouassi, Aouchiche, Herrera, Draxler, Sarabia - Icardi, Di Maria, Cavani, Mbappé, Choupo-Moting.