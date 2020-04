Le flop 5 du LOSC

Thiago Maia (2017-?)



Eder (2016-2017)

Le jeune milieu brésilien, prêté au Brésil cet hiver, est loin d'être le pire du top 5. Mais il est le représentant le plus évident du LOSC de cette saison, celui de Luis Campos aussi.



Les six premiers mois du grand buteur portugais, prêté par Swansea en janvier 2016, avaient été plutôt convaincants (six buts et quatre passes en quatorze matchs). Mais c'est un bonheur inattendu qui a "flingué" son expérience en France : son but face aux Bleus en finale de l'Euro. Sifflé sur bon nombre de terrains de L1, le natif de Guinée-Bissau partira un an plus tard en prêt au Lokomotiv Moscou...

Marvin Martin (2012-2016)

91 - Marvin Martin n’a plus trouvé le chemin des filets en L1 depuis le 18/03/12 (avec Sochaux v Nice), soit 91 matches sans marquer. Perdu. pic.twitter.com/0OBM8HfRYA

— Optajean (@OptaJean) August 11, 2017



Marko Maric (2007-2010)

Dans la foulée de l'Euro 2012, où il fait partie du groupe de Laurent Blanc, le Sochalien est attendu comme le messie. Il ne marquera pas un seul but en 90 matchs, étalés sur quatre saisons (dont la moitié des rencontres lors de la première).



Ce milieu de terrain croate, capitaine de sa sélection Espoirs quatre ans auparavant, arrive en 2007 en provenance du club grec d'Aigaléo. Il jouera six matchs en deux ans et demi, marquant tout de même un but. En 2010 puis en 2012, ses essais à Troyes puis Auxerre, en Ligue 2, ne seront pas concluants.

Patrick Kluivert (2007-2008)



Rien que pour le souvenir... Oui, c'est à Lille que Patrick Kluivert a terminé sa carrière, avec quatre buts en quatorze matchs. Ce type de sélection étant toujours drastique, et nous avons également une pensée pour l'ère Vahid Halilhodzic - Claude Puel et un certain Marius Baciu, défenseur arrivé en 2002.





Allo beIN avec José Fonte : "L'envie de retrouver la C1"