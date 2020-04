Le dilemme de Loïc Perrin

Une nouvelle distinction

Deuxième joueur le plus âgé de l’effectif stéphanois derrière Mathieu Debuchy, pour quelques jours, Loïc Perrin (35 ans en août) a trouvé. "On a chacun un programme physique individualisé. On fait attention aussi à ce que l’on mange. Comme lorsqu’on est blessé. On cuisine nous-mêmes mais on peut faire appel aux conseils du diététicien en cas de besoin.", a confié l’historique capitaine de l’ASSE au Progrès.Historique, il est l’un à plus d’un titre. Il est d’ailleurs devenu en février, avec 277 capitanats,, devant Mickaël Landreau (276) et Rio Mavuba (268). Sauf que Perrin, lui, s’est offert cette nouvelle distinction sous les couleurs du même club, le seul qu’il ait connu durant sa carrière professionnelle. Et avec qui il a fini par remporter son premier titre en 2013, avec la Coupe de la Ligue. Troisième joueur le plus capé de l’histoire des Verts (469 matchs), il arrive en fin de contrat en juin. Interrogé sur son avenir avant l’entame de cet exercice 2019-2020, il expliquait ne pas exclure d’arrêter, mais surtout vouloir attendre la fin de saison : ". En tout cas, l’envie et le plaisir sont là."Physiquement, celui qui n’a pas été épargné par les blessures durant sa (longue) carrière, débutée en 2003, les avait plutôt évitées cette saison. Jusqu’à sa glissade à l’entraînement le 20 février, qui lui a valu d’être touché à la hanche et aux ischio-jambiers. Et il n’a plus rejoué depuis. Reste à voir aussi quelle sera motivation après cette saison particulièrement compliquée pour le club du Forez, 17eme du classement lors de sa suspension en raison de la pandémie de coronavirus.. "Ça fait un moment que je l’aie, avouait-il encore l’été dernier. Au départ, je ne savais pas trop. Là, j’ai une idée plus précise. J’ai attaqué une formation sur deux ans qui me permet de connaître le fonctionnement d’une organisation sportive, en l’occurrence un club.. Ce n’est pas ce qui m’attire aujourd’hui. Après, ça pourra peut-être changer…" Réponse dans quelques mois ?