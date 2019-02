Le derby pour Nantes, Reims provisoirement 5e

Nantes a remporté le derby de l'Atlantique, face aux Girondins de Bordeaux (1-0), pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. C'est Nicolas Pallois qui a inscrit le seul but de la rencontre (51e), face à son ancien club.

Dans le même temps, Reims s'est emparé provisoirement de la 5e place du classement en s'imposant à Montpellier (2-4), grâce à un doublé d'Oudin (27e, 70e), un penalty de Zenely (47e s.p.) et un but de Chavarria (89e), contre des buts de Congré (6e) et Laborde (55e).

Enfin, dans le bas du tableau, Caen a été rejoint sur le fil à Toulouse (0-1), Gradel, sur coup franc (90e+2), répondant à l'ouverture du score de Crivelli (45e+2).