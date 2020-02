Le PSG a remporté un match complètement fou contre Bordeaux dimanche soir (4-3), 5 jours après son revers enregistré à Dortmund (2-1) en C1. Un match riche en évènements, puisque Edinson Cavai en a profité pour marquer son 200e but avec Paris. Alors que Thiago Silva a dû sortir sur blessure. Et Neymar dans tout ça ? Le Brésilien a été expulsé dans le temps additionnel après un coup de sang. Un un tacle par derrière sur Adli. Un geste de frustration réalisé juste après un plaquage de Sabaly. Avant ce soir, le PSG et Bordeaux étaient les deux seules équipes de Ligue 1 à ne pas avoir encore récolté le moindre rouge cette saison.