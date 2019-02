Le corps retrouvé a été récupéré

L’attente est forcément longue. Mais malgré des conditions de mer difficiles, le corps présent dans la Piper Malibu N264DB, qui faisait route de Nantes vers Cardiff avec Emiliano Sala et David Ibbotson à son bord, a été récupéré dans la nuit de mercredi à jeudi, ont annoncé les autorités britanniques. Cela a été effectué "de la manière la plus digne possible" et les familles ont bien entendu été tenues au courant des dernières avancées.

A body has been recovered from the wreckage of the plane which crashed with footballer Emiliano Sala and pilot David Ibbotson on board https://t.co/OWj7X5WbB4 pic.twitter.com/ny8upzTAlA