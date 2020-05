Le chiffre qui démontre la confiance de la Ligue 1 pour les jeunes

Il semblerait que la Ligue 1 traite de belle manière ses jeunes éléments. Selon la dernière lettre du CIES, la Ligue 1 est un championnat qui sourit aux joueurs âgés de moins de 21 ans. L'Observatoire du football s'est focalisé sur le pourcentage de minutes jouées, lors de la saison en cours ou de la dernière complétée, par les moins de 21 ans dans 1292 clubs de 93 premières divisions à travers la planète.

New @CIES_Football Weekly Post presents the % of minutes by U21 players in 1,292 teams from 93 top divisions worldwide during current or last completed season: full data ▶️ https://t.co/Qfv9Y05QD5 pic.twitter.com/kTJzsEDSsF

— CIES Football Obs (@CIES_Football) May 4, 2020