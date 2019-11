Le bus de l’OM caillassé à Toulouse, un supporter du TFC interpellé

Ambiance tendue lors de l'arrivée du bus de l'OM au Stadium de Toulouse. Certains Toulousains n'étaient visiblement pas très contents de voir des supporters du club olympien attendre l'arrivée des joueurs. Résultat, selon l'AFP, des projectiles ont été lancés contre le bus des Marseillais. Une des vitres a été touchée, mais heureusement elle ne s’est pas brisée. Un des motards de l'escorte a été la cible d'une fusée de feu d'artifice, qui ne l'a pas atteint. Un supporter du TFC a été interpellé. Il s'agit d'un homme de 22 ans, connu des services de police pour des faits similaires. En état d'ivresse au moment des faits et avec sur lui près de six grammes de cannabis, le Toulousain a été mis en examen pour « usage sans motif légitime de fusée ou feu d'artifice dans une enceinte sportive et détention de produit stupéfiant. » 900 supporters marseillais étaient présents pour ce TFC-OM. Mais beaucoup d'autres sympathisants étaient disséminés dans le stade.