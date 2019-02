Le bon coup des Verts

Une bonne nouvelle, et une mauvaise. Si l’AS Saint-Etienne a retrouvé la quatrième place du classement de Ligue 1 vendredi, au détriment de l'OM, en s’imposant sur la plus courte des marges à Dijon (0-1), grâce au but d'un Neven Subotic bien seul (64e), les Stéphanois, déjà privés de leurs deux habituels latéraux droits, Kévin Monnet-Paquet (rupture du ligament antérieur du genou gauche) et Mathieu Debuchy (touché aux ischio-jambiers), ont perdu Gabriel Silva, qui dépannait à ce poste et pourrait souffrir d’une rupture du tendon d’Achille.

Ce qui constituerait indéniablement un nouveau coup dur pour ces Stéphanois, vainqueurs sans briller en Bourgogne d’une formation dijonnaise qui enregistre elle une quatrième défaite consécutive en championnat (0-1), et pourrait se faire dépasser par Caen (19e), en déplacement à Toulouse dimanche après-midi (15h). Les hommes d’Antoine Kombouaré ont pourtant bien cru égaliser dans le temps additionnel, mais le but de Yambéré a été logiquement refusé pour une position de hors-jeu (92e).

Des Dijonnais qui ne se seront procurés qu’une seule véritable opportunité, peu après la reprise, sur une frappe de Chafik détournée par Ruffier en corner (50e). Un (tout petit) peu plus entreprenants, les Verts s’en sont d’abord remis à Khazri (23e, 27e), avant que Polomat (59e) et surtout Nordin (92e) ne manquent de marquer, et d’égayer cette rencontre bien pauvre en occasions. Les visiteurs s’en contenteront, eux qui reviennent à trois points du podium et de leurs voisins Lyonnais.